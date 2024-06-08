В Челябинской области бесправный водитель погиб в ДТП

Ночью 8 июня в Карталинском районе Челябинской области легковой автомобиль Lifan под управлением 21-летнего парня без водительских прав по неизвестной причине вылетел с трассы в кювет и перевернулся. Водитель от полученных травм погиб на месте. Четверо его пассажиров, среди которых есть несовершеннолетние, госпитализированы. Об этом сегодня утром сообщила местная полиция.
Смертельное ДТП случилось в 02:50 на 131 км региональной автодороги Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды.
Всем пострадавшим не больше 20 лет. Самому младшему — 16.
Полиция выясняет причины произошедшего.