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В Челябинской области бесправный водитель погиб в ДТП

Четверо пассажиров авто получили травмы.

Источник: РИА "Новости"

Ночью 8 июня в Карталинском районе Челябинской области легковой автомобиль Lifan под управлением 21-летнего парня без водительских прав по неизвестной причине вылетел с трассы в кювет и перевернулся. Водитель от полученных травм погиб на месте. Четверо его пассажиров, среди которых есть несовершеннолетние, госпитализированы. Об этом сегодня утром сообщила местная полиция.

Смертельное ДТП случилось в 02:50 на 131 км региональной автодороги Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды.

Всем пострадавшим не больше 20 лет. Самому младшему — 16.

Полиция выясняет причины произошедшего.