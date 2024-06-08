Почти два миллиона рублей хабаровчанка заработала на ребёнке-фантоме

В Центральный районный суд Хабаровска с утверждённым обвинительным заключением направлено уголовное дело в отношении лжематери. Женщина в возрасте 57 лет получила почти два миллиона рублей социальных выплат на несуществующего ребёнка. Теперь ей инкриминируют мошенничество, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию пресс-службы региональной прокуратуры.
— По версии следствия, в феврале 2020 года обвиняемая предоставила в один из филиалов МФЦ Хабаровска фиктивные документы о рождении ребенка, на основании которых в течение четырёх лет незаконно получала социальные выплаты, — говорится в сообщении. — В результате бюджету региона причинен ущерб на сумму более 1,9 млн рублей.
Женщина обвиняется по четвёртой части статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере). Максимальная санкция по ней предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Напомним, в прошлом году в Хабаровске приговорили к пяти годам колонии гражданку, сколотившую целую ОПГ лжематерей. Она привлекла знакомых женщин в возрасте от 25 до 40 лет, с которыми они предоставляли в отделения ЗАГС поддельные справки о рождении ребёнка в домашних условиях. Получив свидетельство о рождении несуществующего ребёнка, обращались в «Центр социальной поддержки населения по г. Хабаровску» за получением выплат и пособий. В ходе процесса была доказана причастность подсудимой к 23 преступлениям. С помощью такой хитрой схемы подложными матерями было похищено свыше 17 млн рублей.