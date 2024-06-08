Почти два миллиона рублей хабаровчанка заработала на ребёнке-фантоме

Напомним, в прошлом году в Хабаровске приговорили к пяти годам колонии гражданку, сколотившую целую ОПГ лжематерей. Она привлекла знакомых женщин в возрасте от 25 до 40 лет, с которыми они предоставляли в отделения ЗАГС поддельные справки о рождении ребёнка в домашних условиях. Получив свидетельство о рождении несуществующего ребёнка, обращались в «Центр социальной поддержки населения по г. Хабаровску» за получением выплат и пособий. В ходе процесса была доказана причастность подсудимой к 23 преступлениям. С помощью такой хитрой схемы подложными матерями было похищено свыше 17 млн рублей.