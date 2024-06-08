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Водитель автомобиля в Уфе, сдавая назад, сбил 83-летнюю бабушку

На улице Шафиева в Уфе автомобиль «Шевроле Круз», сдавая задним ходом, сбил 83-летнюю пенсионерку.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, бабушка переходила дорогу.

Происшествие случилось напротив дома № 2/2. За рулем иномарки находился 57-летний мужчина. В результате женщину госпитализировали с различными переломами в больницу.