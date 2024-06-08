Пожарные спасли девять детей из горящего дома в Артеме

Четырехэтажный жилой дом на улице Зареченская загорелся в Артеме. Пожарные спасли 24 человека, девять из которых — дети, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Из окна квартиры на втором этаже вырывалось пламя, в подъезде наблюдалось сильное задымление. Пожарные незамедлительно приступили к работе: при помощи спасательных устройств и лестниц вывели из отрезанных дымом квартир жильцов. Одно из нежилых помещений выгорело изнутри.
Всего огонь затронул площадь около 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Ранее «КП» писала о пожаре на складском помещении на Катерной.