Пожарные спасли девять детей из горящего дома в Артеме

Из окна квартиры на втором этаже вырывалось пламя, в подъезде наблюдалось сильное задымление. Пожарные незамедлительно приступили к работе: при помощи спасательных устройств и лестниц вывели из отрезанных дымом квартир жильцов. Одно из нежилых помещений выгорело изнутри.