В Нижнем Тагиле машина такси въехала в трамвай

«Какой-то растяпа-таксист влетел в трамвай, следующий по маршруту № 12. Куда спрашивается торопился?! Успел?! А нам вот — пассажирам, из-за этого лихача не удалось доехать до работы, опоздали!» -цитирует слова очевидца телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил».