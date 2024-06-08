В Нижнем Тагиле машина такси въехала в трамвай

Авария произошла около 08:30.
«Какой-то растяпа-таксист влетел в трамвай, следующий по маршруту № 12. Куда спрашивается торопился?! Успел?! А нам вот — пассажирам, из-за этого лихача не удалось доехать до работы, опоздали!» -цитирует слова очевидца телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил».
На место выехала скорая помощь. Медики осмотрели пострадавшую, после чего она была направлена на амбулаторное лечение. Люди, находившиеся в трамвае, не пострадали.
Автоинспекторы провели освидетельствование таксиста, результат — трезв. Он пояснил, что не заметил трамвай и допустил с ним столкновение.