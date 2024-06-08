Опер из Уфы несколько месяцев держал взаперти бабушку и украл у нее 11 млн

Бывший старший оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по РБ 29-летний Александр Ганеев оказался в СИЗО, попавшись на взятке.
Когда стража порядка арестовали, выяснилось, что горе-оперативник причастен к еще одному тяжкому преступлению — он обманом выманил у 70-летней пенсионерки 11 млн рублей и держал ее взаперти несколько месяцев.
Правда вскрылась, когда голодная бабушка, не дождавшись продуктов от своего мучителя, сумела достучаться до соседей.
Александр Ганеев стал фигурантом уголовного дела после того, как получил от уфимского автоперевозчика восемь миллионов рублей. За эти деньги опер обещал крышевать автокомпанию, но оборотня в погонах раскрыла служба собственной безопасности башкирского министерства внутренних дел. Мужчину уволили из органов за утрату доверия, а потом суд отправил его под арест. Все это время в запертой квартире находилась пенсионерка, которую страж порядка закрыл на ключ и пропал.
Оказывается, бывший правоохранитель обманом заманил 70-летнюю одинокую пожилую женщину в другое жилье, сказав ей, что на нее планируется покушение. Со старушкой опер был знаком, потому что в свое время расследовал пропажу ее сына — через год его нашли мертвым в лесу. Выяснилось, что парень замерз. Отец мужчины не смог смириться с произошедшим и умер.
Спустя несколько лет Ганеев объявился вновь и сообщил, что за женщиной ведется слежка и ее собираются убить. Он пообещал спасти бабушку и убедил, что ей надо срочно уехать из дома якобы на «оперативную» квартиру.
Женщина послушно собрала вещи и отправилась за «спасителем», который одел на нее GPS-модуль и запретил снимать. А после уехал, закрыв одну. Общаться женщине было запрещено. Он привозил ей продукты и лекарства.
Потом Ганеев рассказал бабушке, что «заказчик покушения» якобы согласился изменить свое решение за 15 млн рублей. Тогда пенсионерка взяла кредиты, заложила свою трехкомнатную квартиру, частный дом и автомобиль. Часть денег она одолжила у родственников и друзей. Всего он забрал у женщины 11 млн рублей.
Интересно, что пока пенсионерки не было дома, опер обнес и ее квартиру, не погнушавшись вынести пледы, постельное белье, дорогой коллекционной алкоголь и килограмм креветок.
Суд решил, что на время расследования Александр Ганеев будет находиться под арестом. Он ответит перед законом за получение взятки и мошенничество в особо крупном размере. В случае, если Фемида признает мужчину виновным, ему, по совокупности преступлений, грозит до 20 лет лишения свободы.