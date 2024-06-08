Опер из Уфы несколько месяцев держал взаперти бабушку и украл у нее 11 млн

Александр Ганеев стал фигурантом уголовного дела после того, как получил от уфимского автоперевозчика восемь миллионов рублей. За эти деньги опер обещал крышевать автокомпанию, но оборотня в погонах раскрыла служба собственной безопасности башкирского министерства внутренних дел. Мужчину уволили из органов за утрату доверия, а потом суд отправил его под арест. Все это время в запертой квартире находилась пенсионерка, которую страж порядка закрыл на ключ и пропал.