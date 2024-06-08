Тело пропавшего четыре дня назад мальчика с аутизмом извлекли из реки в Актюбинской области

«Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Актюбинской области в районе реки Елек в 9.45 в 15 м от берега вытащили из воды тело пропавшего ребенка с глубины 1,5 метра. В настоящее время тело передано сотрудникам полиции. Отметим, что до настоящего времени поисковыми работами занимались спасатели, кинологи, полицейские, 20982, 6655 воинских частей, местные жители и волонтеры», — сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям в субботу.