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Тело пропавшего четыре дня назад мальчика с аутизмом извлекли из реки в Актюбинской области

Актобе. 8 июня. КазТАГ — Тело пропавшего четыре дня назад мальчика с аутизмом извлекли из реки в Актюбинской области, передает КазТАГ.

Источник: Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

«Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Актюбинской области в районе реки Елек в 9.45 в 15 м от берега вытащили из воды тело пропавшего ребенка с глубины 1,5 метра. В настоящее время тело передано сотрудникам полиции. Отметим, что до настоящего времени поисковыми работами занимались спасатели, кинологи, полицейские, 20982, 6655 воинских частей, местные жители и волонтеры», — сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям в субботу.

Напомним, ребенок пропал 4 июня. По факту его исчезновения было начато досудебное расследование.

несчастный случай