Шесть БПЛА нейтрализовали над Краснодарским краем в ночь на 8 июня

В Краснодарском крае в ночь на 8 июня силы ПВО перехватили шесть беспилотников. Также БпЛА, выпущенные ВСУ, нейтрализовали над территорией еще шести регионов РФ, а в Черном море ликвидировали два катера, направлявшихся к Крыму, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
В пресс-службе Министерства обороны РФ уточнили, что для попыток киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории России использовались беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
Дежурные средства ПВО уничтожили два БпЛА над Ростовской областью, один БпЛА уничтожили и два перехватили над территорией Белгородской области, один БпЛА уничтожили в Брянской области, один — в Тульской области, три БпЛА — в Астраханской области, пять БпЛА уничтожили и четыре перехватили над Республикой Крым.
— Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова, добавили в пресс-службе Министерства обороны РФ.