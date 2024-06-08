Шесть БПЛА нейтрализовали над Краснодарским краем в ночь на 8 июня

Дежурные средства ПВО уничтожили два БпЛА над Ростовской областью, один БпЛА уничтожили и два перехватили над территорией Белгородской области, один БпЛА уничтожили в Брянской области, один — в Тульской области, три БпЛА — в Астраханской области, пять БпЛА уничтожили и четыре перехватили над Республикой Крым.