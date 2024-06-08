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В Уфе водитель иномарки сбил 26-летнюю девушку на пешеходном переходе

Вчера, 7 июня, около 19:00 29-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз» напротив дома № 68 по проспекту Октября сбил 26-летнюю уфимку. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.

Источник: ГАИ Уфы

Женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате аварии она получила многочисленные травмы. Пострадавшую доставили в больницу и после оказания медпомощи отпустили.

По факту ДТП начато разбирательство.