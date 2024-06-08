В Уфе водитель иномарки сбил 26-летнюю девушку на пешеходном переходе

Женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате аварии она получила многочисленные травмы. Пострадавшую доставили в больницу и после оказания медпомощи отпустили.
По факту ДТП начато разбирательство.
Вчера, 7 июня, около 19:00 29-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз» напротив дома № 68 по проспекту Октября сбил 26-летнюю уфимку. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.
Женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате аварии она получила многочисленные травмы. Пострадавшую доставили в больницу и после оказания медпомощи отпустили.
По факту ДТП начато разбирательство.