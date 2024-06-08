Инспектора национального парка в Хорезмской области избили во время дежурства

Несмотря на полученное предупреждение, руководитель фермерского хозяйства продолжил поливать рисовое поле. В ночь на 4 июня во время обхода территории инспектор попытался пресечь это нарушение. Однако фермер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на инспектора и нанес ему телесные повреждения.