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Инспектора национального парка в Хорезмской области избили во время дежурства

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Во время ночного дежурства инспектор Хорезмского национального природного парка Амурбек Оринов получил ранения. Он пытался предотвратить гибель трех тысяч саженцев гужума, высаженных в рамках проекта «Яшил Макон», сообщает корреспондент Podrobno.uz.

События развернулись после того, как вода с прилегающего рисового поля фермерского хозяйства «Амударё олтин балиқ» просочилась на территорию с молодыми деревьями. В результате саженцы были затоплены. Администрация парка выдала фермерскому хозяйству предписание об устранении нарушений.

Несмотря на полученное предупреждение, руководитель фермерского хозяйства продолжил поливать рисовое поле. В ночь на 4 июня во время обхода территории инспектор попытался пресечь это нарушение. Однако фермер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на инспектора и нанес ему телесные повреждения.

Пострадавшего инспектора срочно госпитализировали в Янгибазарскую районную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Оказалось, что это не первый случай нарушения со стороны руководителя фермерского хозяйства «Амударё олтин балиқ», который ранее уже был наказан за подобные проступки.

Дело передано в Управление внутренних дел Янгибазарского района для дальнейшего расследования.