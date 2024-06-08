В Башкирии за пятницу аферисты «заработали» 18 млн рублей

Из них 3,7 млн приходятся на сотрудницу одного из детских садов. Преподавательнице-дефектологу позвонили якобы по поручению заведующей и вошли в полное доверие. Затем по наработанной схеме женщину убедили оформить «встречные» кредиты и забрали эти средства.
Другая преподавательница уже успела оформить кредит на 2,5 млн рублей,., но не успела их отправить только благодаря внимательности службы безопасности банка, которая заблокировала перевод кредитных средств. Она сможет вернуть их и не будет должна платить долг.
У жителя пос. Зубово выманили 1,2 млн руб. его личных сбережений по схеме «продление действия сим-карты и номера». Под таким предлогом аферисты начинают общение, а затем подключаются «сотрудники» банка и Госуслуг, и разыгрывают основную партию.
Похожий случай произошёл с жителем Стерлитамака — ему позвонили якобы представители компании сотовой связи и правоохранительных органов с заявлением, что ему грозит уголовное преследование. В итоге мужчина лишился 3 млн руб. накоплений.
Всего отделения полиции получили заявления от 33-х потерпевших.