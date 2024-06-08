Глава Северной Осетии рассказал подробности о сбитых беспилотниках

«В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет. Подробности сообщу позже», — говорится в сообщении.