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Глава Северной Осетии рассказал подробности о сбитых беспилотниках

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Три беспилотника, предварительно, с украинской стороны пытались атаковать военный аэродром в Моздоке Северной Осетии, жертв и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

Источник: © РИА Новости

«В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет. Подробности сообщу позже», — говорится в сообщении.