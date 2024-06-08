«В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет. Подробности сообщу позже», — говорится в сообщении.
Глава Северной Осетии рассказал подробности о сбитых беспилотниках
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Три беспилотника, предварительно, с украинской стороны пытались атаковать военный аэродром в Моздоке Северной Осетии, жертв и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.