Лже-сотрудник КНБ оформил на акмолинца кредит в 750 тысяч тенге

На этой неделе, жителю области позвонил неизвестный и представившись сотрудником КНБ, обманным путем оформил кредит на 750 000 тенге, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.
В другом случае, трое граждан, желая арендовать квартиру через OLX, перечислили мошеннику предоплату в размере 115 000 тенге. В настоящее время, мошенник установлен и взят под стражу.
Прокуратура области настоятельно советует не переводить полную оплату за товар, не удостоверившись в благонадежности продавца.