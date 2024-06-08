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Лже-сотрудник КНБ оформил на акмолинца кредит в 750 тысяч тенге

Граждане потеряли свои деньги, покупая товары через маркетплейсы и доверившись звонившим злоумышленникам.

На этой неделе, жителю области позвонил неизвестный и представившись сотрудником КНБ, обманным путем оформил кредит на 750 000 тенге, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

В другом случае, трое граждан, желая арендовать квартиру через OLX, перечислили мошеннику предоплату в размере 115 000 тенге. В настоящее время, мошенник установлен и взят под стражу.

Прокуратура области настоятельно советует не переводить полную оплату за товар, не удостоверившись в благонадежности продавца.