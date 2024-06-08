Появились кадры спасения детей, пропавших в Свердловской области

На первом ролике запечатлено, как ребят усаживают на квадроциклы волонтеры. Рядом — две собаки. «Собачки, не переживайте, ваши дети, ваши», — комментирует голос за кадром.
На следующих видео детей с питомцами уже везут к медикам.
В подписи под ними отмечается, что в поисках принимали участие сотрудники полиции, МЧС, волонтеры и жители близлежащих сел.
Напомним, во вторник 13-летний мальчик вместе с 11-летней сестрой и дедом отправились ловить рыбу на реку Липка рядом с деревней Бурмакина. По пути домой троица заблудилась. Переночевав в лесу, горе-рыбаки разделились: ребята пошли в одну сторону, а их дед — в другую. В итоге пенсионер до дома добрался, а дети пропали. Их поиски длились три дня. Утром в субботу подростоков обнаружили волонтеры и передали врачам скорой помощи.
По данным регионального минздрава, сейчас ребята находятся в состоянии средней тяжести. У обоих наблюдаются симптомы обезвоживания.