Появились кадры спасения детей, пропавших в Свердловской области

Напомним, во вторник 13-летний мальчик вместе с 11-летней сестрой и дедом отправились ловить рыбу на реку Липка рядом с деревней Бурмакина. По пути домой троица заблудилась. Переночевав в лесу, горе-рыбаки разделились: ребята пошли в одну сторону, а их дед — в другую. В итоге пенсионер до дома добрался, а дети пропали. Их поиски длились три дня. Утром в субботу подростоков обнаружили волонтеры и передали врачам скорой помощи.