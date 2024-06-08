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На Кубани произошло ДТП из-за пчелы, пострадал ребенок

Из-за влетевшей в салон машины пчелы случилось ДТП на Кубани.

Источник: 23 МВД — Telegram

Авария произошла 6 июня около 17 часов трассе «Краснодар-Верхнебаканский» в Абинском районе. Предварительно, 32-летняя женщина за рулем ВАЗ-2115 на скорости съехала с дороги, авто перевернулось.

«В результате ДТП с тяжелыми травмами госпитализирован 6-летний ребенок. В момент аварии он сидел на заднем сиденье без детского кресла», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейским женщина пояснила, что в салон машины залетела пчела. Она испугалась и резко повернула руль. После этого машину занесло.