На Кубани произошло ДТП из-за пчелы, пострадал ребенок

Авария произошла 6 июня около 17 часов трассе «Краснодар-Верхнебаканский» в Абинском районе. Предварительно, 32-летняя женщина за рулем ВАЗ-2115 на скорости съехала с дороги, авто перевернулось.
«В результате ДТП с тяжелыми травмами госпитализирован 6-летний ребенок. В момент аварии он сидел на заднем сиденье без детского кресла», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Полицейским женщина пояснила, что в салон машины залетела пчела. Она испугалась и резко повернула руль. После этого машину занесло.