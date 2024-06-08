В Витебской области при пожаре погиб человек

Как рассказали спасатели, сегодня в 00.50 поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже двухэтажного четырехквартирного жилого дома в агрогородке Стасево Лиозненского района по улице Молодежной. На пожаре обнаружен погибший наниматель 1966 года рождения. Работниками МЧС из соседней квартиры спасена гражданка 1947 года рождения. Причины пожара и гибели устанавливаются.



Всего же за прошедшие сутки на территории республики произошло 10 пожаров. Уничтожено одно строение и одна единица техники. Еще пять строений и две единицы техники получили повреждения.