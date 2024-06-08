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В Витебской области при пожаре погиб человек

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области при пожаре погиб человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС Беларуси.

Источник: Соцсети

Как рассказали спасатели, сегодня в 00.50 поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже двухэтажного четырехквартирного жилого дома в агрогородке Стасево Лиозненского района по улице Молодежной. На пожаре обнаружен погибший наниматель 1966 года рождения. Работниками МЧС из соседней квартиры спасена гражданка 1947 года рождения. Причины пожара и гибели устанавливаются.

Всего же за прошедшие сутки на территории республики произошло 10 пожаров. Уничтожено одно строение и одна единица техники. Еще пять строений и две единицы техники получили повреждения.

МЧС
пожары