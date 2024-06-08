Пять уничтожены, четыре — перехвачены: киевский режим пытался атаковать Крым дронами

В Крыму отразили очередную вражескую атаку 8 июня 2024 года. Киевский режим пытался атаковать полуостров беспилотными летательными аппаратами. Российские военные уничтожили пять дронов. Еще четыре беспилотника были перехвачены за прошедшую ночь.
— Пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории Российской Федерации, — подчеркнули в Минобороны России.
На подходе к полуострову были уничтожены также два безэкипажных катера. А на подлете к Краснодарскому краю военные перехватили шесть БПЛА.
Напомним, в Севастополе флот уничтожил морской дрон ВСУ. Как сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев, никаких повреждений гражданской инфрастуктуры нет.