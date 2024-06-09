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Подельника телефонных мошенников задержали в Иркутской области

Мужчина попал на камеру видеонаблюдения.

Источник: ГУ МВД

В Ангарске задержали подозреваемого в работе на телефонных мошенников, сообщили irk.aif.ru в региональном управлении МВД.

По версии следствия, 30-летний иркутянин приходил забрать деньги у жертв обмана. Мужчина попал на камеру в подъезде, куда приходил за деньгами к пенсионерке. Ориентировку на него распространили в СМИ и в полицию стали поступать звонки от жителей области.

В результате подозреваемого нашли и задержали. На допросе он рассказал, что успел посетить двух пожилых жителей области — в Ангарске и Шелехове. В общей сложности курьер забрал у них 700 тысяч рублей, его доля составила 52 тысячи рублей. «На дело» иркутянин ездил на такси. А мотивом для преступления, по его словам, послужил лёгкий заработок.

Расследование уголовного дела продолжается.