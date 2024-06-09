Подельника телефонных мошенников задержали в Иркутской области

В результате подозреваемого нашли и задержали. На допросе он рассказал, что успел посетить двух пожилых жителей области — в Ангарске и Шелехове. В общей сложности курьер забрал у них 700 тысяч рублей, его доля составила 52 тысячи рублей. «На дело» иркутянин ездил на такси. А мотивом для преступления, по его словам, послужил лёгкий заработок.