Подельника телефонных мошенников задержали в Иркутской области

В Ангарске задержали подозреваемого в работе на телефонных мошенников, сообщили irk.aif.ru в региональном управлении МВД.
По версии следствия, 30-летний иркутянин приходил забрать деньги у жертв обмана. Мужчина попал на камеру в подъезде, куда приходил за деньгами к пенсионерке. Ориентировку на него распространили в СМИ и в полицию стали поступать звонки от жителей области.
В результате подозреваемого нашли и задержали. На допросе он рассказал, что успел посетить двух пожилых жителей области — в Ангарске и Шелехове. В общей сложности курьер забрал у них 700 тысяч рублей, его доля составила 52 тысячи рублей. «На дело» иркутянин ездил на такси. А мотивом для преступления, по его словам, послужил лёгкий заработок.
Расследование уголовного дела продолжается.