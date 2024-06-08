Случай клещевого энцефалита зафиксировали в Акмолинской области

— Наш Сандыктауский район уже в течение 10 лет является эндемичным районом по клещевому энцефалиту. Это означает, что у нас постоянно идет оборот клеща, в котором находится вирус клещевого энцефалита. С 2012 года у нас фиксируются заболевшие. Это заболевание достаточно тяжелое и может окончиться инвалидностью и даже летальным исходом. И у нас в 2014 году был один летальный случай, — сообщил руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Сандыктауского района Олег Макашов.
В связи с тем, что Сандыктауский район является эндемичным, здесь все получают прививки от клещевого энцефалита, особенно лица, которые работают на лесосеках, занимаются охотой, рыболовством, а также пастухи.
— Каждый год у нас регистрируются около 60−70 укусов клещей и 2−3 случая заболевания клещевым энцефалитом. Хочу напомнить, что клещи переносят также боррелиоз. С 2012 года в районе зафиксировано два случая боррелиоза.
В этом году у нас зафиксировано 45 укусов и буквально вчера один случай клещевого энцефалита. Заболела женщина — работник лесного хозяйства. Прогнозы благоприятные, потому что клиническая картина у нее довольно легкая, нет никаких тяжелых осложнений сначала были головные боли, сейчас их купировали, — добавил Олег Макашов.
Санврач призвал акмолинцев быть более аккуратными при посещении леса.
Всего, по информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с начала сезона в Акмолинской области зафиксировано 213 укусов клещей.