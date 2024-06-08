Случай клещевого энцефалита зафиксировали в Акмолинской области

— Наш Сандыктауский район уже в течение 10 лет является эндемичным районом по клещевому энцефалиту. Это означает, что у нас постоянно идет оборот клеща, в котором находится вирус клещевого энцефалита. С 2012 года у нас фиксируются заболевшие. Это заболевание достаточно тяжелое и может окончиться инвалидностью и даже летальным исходом. И у нас в 2014 году был один летальный случай, — сообщил руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Сандыктауского района Олег Макашов.