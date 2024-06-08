Завершено расследование дела об убийстве в отношении концертного директора Талькова

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова в отношении его концертного директора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
«ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом (ч. 2 ст. 102, ч. 2 ст. 102 УК РСФСР)», — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов — Игорем Малаховым — Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову. В 1992 году Валерий Шляфман, скрывшийся в Израиле, был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности. После возобновления в 2021 году расследования уголовного дела следователи СК России на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений.
«Проведен значительный объем следственных действий: по всей России допрошены более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники Дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия. Проведен ряд генетических исследований, допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991—1992 годах. У одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству», — сказали в СК.
В ведомстве отметили, что по итогам расследования уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.