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Житель Каменска-Уральского попал в больницу после падения с пятого этажа

В Каменске-Уральском 6 июня с пятого этажа выпал мужчина. Инцидент произошел в доме№ 11 по улице Исетской. Об этом пишет KU66.RU со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции днем. На место выехала следственно-оперативная группа.

«Пострадавший, мужчина 1987 года рождения, доставлен в больницу», — рассказали в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский». По предварительной информации, случившееся не связано с криминалом.

Как сообщалось ранее, в уральской столице 4-летний мальчик выпал с четвертого этажа. Малыша в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Инцидент произошел в Чкаловском районе. Мальчик находился в комнате с бабушкой. Женщина смотрела фильм и не заметила, как внук залез на подоконник. Она поняла, что ребенок выпал из окна, только когда услышала стук.

несчастный случай