Житель Каменска-Уральского попал в больницу после падения с пятого этажа

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции днем. На место выехала следственно-оперативная группа.
«Пострадавший, мужчина 1987 года рождения, доставлен в больницу», — рассказали в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский». По предварительной информации, случившееся не связано с криминалом.
Как сообщалось ранее, в уральской столице 4-летний мальчик выпал с четвертого этажа. Малыша в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Инцидент произошел в Чкаловском районе. Мальчик находился в комнате с бабушкой. Женщина смотрела фильм и не заметила, как внук залез на подоконник. Она поняла, что ребенок выпал из окна, только когда услышала стук.