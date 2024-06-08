В Петербурге завершили расследование убийства Игоря Талькова

По обвинению в убийстве Талькова и покушении на Малахова Шляфмана в январе 2022 года заключил под стражу Петроградский районный суд — заочно, поскольку фигурант по-прежнему был за пределами России. Отмечалось, что его выдача из Израиля возможна, но зависит в том числе от воли сторон.