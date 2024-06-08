На горной дороге в Алматы груженый КАМАЗ упал с обрыва

ДТП с КАМАЗом, который спускался по горной дороге с полным кузовом, произошло в субботу, 8 июня.
По невыясненным пока обстоятельствам, во время спуска многотонную машину понесло в сторону обрыва, где КАМАЗ столкнулся с бетонным ограждением и стал опрокидываться. Из кузова начал высыпаться грунт, что усугубило его опрокидывание.
Следуя по инерции, КАМАЗ, снеся на своем пути мощный столб линии электропередач, упал в обрыв, глубина которого — около 20 метров. Внизу обрыва протекает речка.
От такого жесткого падения кабину КАМАЗа деформировало.
Судя по состоянию кабины, у водителя сегодня второй день рождения — он чудом выжил в этом страшном ДТП. Прибывшая на место бригада медиков зафиксировала у пострадавшего мужчины ушибы и перелом ноги. Его госпитализировали в ближайшее лечебное учреждение.
На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые занимаются выяснением обстоятельств этого происшествия.
Также на место экстренно прибыли электрики, чтобы восстановить линии электропередач.
Позже стало известно, что обрыва не произошло, провода слетели с опор. Но нарушено освещение фонарных столбов и прервана коммуникационная связь интернета.
Сейчас специалисты восстанавливают все последствия инцидента, а также оценивают ущерб.