На горной дороге в Алматы груженый КАМАЗ упал с обрыва

Судя по состоянию кабины, у водителя сегодня второй день рождения — он чудом выжил в этом страшном ДТП. Прибывшая на место бригада медиков зафиксировала у пострадавшего мужчины ушибы и перелом ноги. Его госпитализировали в ближайшее лечебное учреждение.