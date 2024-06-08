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ВС России за сутки сбили вертолет Ми-8, четыре ракеты ATACMS и 71 дрон

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 4 ракеты ATACMS, 71 беспилотник и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и “Ольха”, противокорабельная ракета “Нептун”, а также 71 беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.

Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также скопления живой силы и военной техники противника в 104-х районах.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 610 украинских военных самолетов, 275 вертолетов, 25397 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16294 танка и других боевых бронированных машин, 1330 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10208 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22355 единиц специальной военной автомобильной техники.