ВС России за сутки сбили вертолет Ми-8, четыре ракеты ATACMS и 71 дрон

Всего с начала спецоперации было уничтожено 610 украинских военных самолетов, 275 вертолетов, 25397 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16294 танка и других боевых бронированных машин, 1330 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10208 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22355 единиц специальной военной автомобильной техники.