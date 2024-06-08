Тракторист устроил пожар в лесничестве «Семей орманы» в области Абай

По данным ведомства, пожарным области Абай поступило сообщение, что на территории Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ ГЛПР «Семей орманы» произошло загорание лесной лесопокрытой зоны. На место выехали сотрудники ГЛПР «Семей Орманы», а также силы и средства ДЧС региона.
«По прибытию лесников установлено, что горела сухая трава на общей площади 0,03 гектара. В ходе розыскных мероприятий было установлено виновное лицо», — отметили в МЧС.
Им оказался владелец трактора из села Боровлянка. Мужчину привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 367 КоАП РК, наложив штраф на сумму 184 600 тенге.
Добавим, согласно третьей части статьи 367 КоАП РК, нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил на особо охраняемых природных территориях влекут штраф: на физических лиц — в размере 100 МРП (369 тыс. тенге); на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — в размере 250 МРП (923 тыс. тенге); на субъектов среднего предпринимательства — в размере 400 МРП (1,5 млн тенге); на субъектов крупного предпринимательства — в размере тысячи 500 МРП (1,8 млн тенге).
Что делать при пожаре на открытой местности?
На сайте «Электронного правительства» представлены рекомендации по поведению в случае пожара. Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо: попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее; потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова; если пожар сильный — уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения; если уйти невозможно, а поблизости есть водоем — войти в него и накрыться мокрой одеждой; на открытом пространстве — пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.
При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав «101», или службу спасения, набрав «112».