Тракторист устроил пожар в лесничестве «Семей орманы» в области Абай

На сайте «Электронного правительства» представлены рекомендации по поведению в случае пожара. Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо: попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее; потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова; если пожар сильный — уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения; если уйти невозможно, а поблизости есть водоем — войти в него и накрыться мокрой одеждой; на открытом пространстве — пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.