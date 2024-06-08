В Пулково бизнесджет «Лукойла» столкнулся с самолётом «России»

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «России» 8 июня, винглетом самолёта сторонней авиакомпании была задета нижняя кромка левого полукрыла «Суперджета», стоявшего на стоянке в Пулково накануне вечером.
«Самолет отстранен от полетов. Проводится расследование произошедшего случая», — добавили в АК «Россия».
По информации «Фонтанки», инцидент произошёл при буксировке бизнесджета «Лукойл-авиа», который должен был вылететь в Шереметьево около 20:45. По предварительным данным, он зацепил стоявший лайнер законцовкой крыла.
Проводится проверка.