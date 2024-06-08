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В Пулково бизнесджет «Лукойла» столкнулся с самолётом «России»

«Суперджет» авиакомпании «Россия» получил повреждение на стоянке в петербургском аэропорту. Его зацепил другой лайнер, вылетающий в Москву.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «России» 8 июня, винглетом самолёта сторонней авиакомпании была задета нижняя кромка левого полукрыла «Суперджета», стоявшего на стоянке в Пулково накануне вечером.

«Самолет отстранен от полетов. Проводится расследование произошедшего случая», — добавили в АК «Россия».

По информации «Фонтанки», инцидент произошёл при буксировке бизнесджета «Лукойл-авиа», который должен был вылететь в Шереметьево около 20:45. По предварительным данным, он зацепил стоявший лайнер законцовкой крыла.

Проводится проверка.