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Виновника ДТП с гибелью ребенка арестовали в Иркутске

Октябрьский районный суд Иркутска постановил взять под стражу 31-летнего местного жителя.

Источник: Прокуратура Иркутской области

Как сообщили irk aif ru в областной прокуратуре, мужчину обвиняют в ДТП на подъезде к пригородному селу Патроны, в котором погиб 12-летний мальчик.

Авария произошла 6 июня. Школьник на квадроцикле столкнулся с «Лексусом», которым управлял обвиняемый.

До 6 августа мужчина будет находиться в СИЗО Иркутска. В дальнейшем этот срок могут продлить. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.