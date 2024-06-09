Виновника ДТП с гибелью ребенка арестовали в Иркутске

До 6 августа мужчина будет находиться в СИЗО Иркутска. В дальнейшем этот срок могут продлить. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.