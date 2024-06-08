Пассажирский самолет и бизнес-джет столкнулись в Пулково во время буксировки

Напомним, в марте 2024 году в аэропорту вводили временные ограничения на работу — план «ковер». Тогда на Волхонском шоссе Ленинградской области загорелся ангар, дым от пожара в котором мог помешать взлету и посадке воздушных судов. Последствия возгорания были заметны сразу из нескольких кварталов юго-запада Северной столицы. Огонь горел около трех часов.