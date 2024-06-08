Пассажирский самолет и бизнес-джет столкнулись в Пулково во время буксировки

В аэропорту Пулково произошло ЧП. Во время буксировки частный бизнес-джет задел пассажирский самолет SSJ-100.
— Повреждения обоих бортов незначительные. Пострадавших нет. Аэропорт оказывает всю необходимую техническую поддержку, а также оплачивает ремонтные работы, — сообщили SPB.KP.RU в пресс-службе воздушной гавани.
Там же добавили, что бизнес-джет вылетит в ближайшее время. По факту ЧП проводится внутренняя проверка. Сам аэропорт работает в штатном режиме.
Напомним, в марте 2024 году в аэропорту вводили временные ограничения на работу — план «ковер». Тогда на Волхонском шоссе Ленинградской области загорелся ангар, дым от пожара в котором мог помешать взлету и посадке воздушных судов. Последствия возгорания были заметны сразу из нескольких кварталов юго-запада Северной столицы. Огонь горел около трех часов.
Ранее сайт KP.RU писал, что российская армия и ВПК прошли испытание огнем и оружием Запада: наши войска научились ослеплять Хаймерс, создали армию дронов, обманули Старлинк и испытали Царь-бомбу.