В Алматинской области загорелся микроавтобус

Спасатели рассказали, что 8 июня в 10:15 на линию «101» пункта связи СПЧ-2 города Талгар поступило сообщение о загорании автомобиля в Бескайнар, по ул. Центральная.
«По прибытии на место происшествия, автомобиль марки Mercedes sprinter был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 14 кв.м. Пожар ликвидировали в 11:02». ДЧС Алматинской области.
Жертв и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.
С огнем боролись четыре сотрудника и одна единица техники ДЧС Алматинской области.
Также сегодня на трассе в Атырауской области загорелся автомобиль с иностранцами. Жителей Узбекистана спасали на автодороге республиканского значения Атырау — Актобе.