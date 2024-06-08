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В Алматинской области загорелся микроавтобус

В селе Бескайнар Алматинской области произошло загорание микроавтобуса. Об этом сообщили Zakon.kz в ДЧС области.

Источник: ДЧС Алматинской области

Спасатели рассказали, что 8 июня в 10:15 на линию «101» пункта связи СПЧ-2 города Талгар поступило сообщение о загорании автомобиля в Бескайнар, по ул. Центральная.

«По прибытии на место происшествия, автомобиль марки Mercedes sprinter был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 14 кв.м. Пожар ликвидировали в 11:02». ДЧС Алматинской области.

Жертв и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

С огнем боролись четыре сотрудника и одна единица техники ДЧС Алматинской области.

Также сегодня на трассе в Атырауской области загорелся автомобиль с иностранцами. Жителей Узбекистана спасали на автодороге республиканского значения Атырау — Актобе.

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