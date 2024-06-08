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Современный герой. Хирург спас семь бойцов спецназа ценой собственной жизни

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Российский военно-полевой хирург пожертвовал жизнью, закрыв собой от вражеского дрона вход в палатку, в которой лежали семь только что прооперированных им спецназовцев, рассказала в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Источник: © РИА Новости

Одним из направлений работы фонда является увековечивание памяти героев спецоперации, отметила Цивилева. По ее словам, современные герои — вернувшиеся со спецоперации бойцы — своим примером действительно вдохновляют людей, их подвиги помогают прийти к пониманию основ нравственности человека.

«Последняя история, которая как-то меня особо потрясла, это когда наш военно-полевой хирург, который прооперировал только что семь спецназовцев, и они лежали в медицинской палатке, и летел дрон. Этот хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь, принимает решение и закрывает своим телом вход в эту палатку. Он погибает сам, но он спасает семь жизней молодых парней», — сказала Цивилева.

Председатель фонда «Защитники Отечества» считает, что встречи с подобными героическими людьми заставят задуматься каждого, а что лежит в основе человеческих взаимоотношений.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.