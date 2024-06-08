Современный герой. Хирург спас семь бойцов спецназа ценой собственной жизни

Одним из направлений работы фонда является увековечивание памяти героев спецоперации, отметила Цивилева. По ее словам, современные герои — вернувшиеся со спецоперации бойцы — своим примером действительно вдохновляют людей, их подвиги помогают прийти к пониманию основ нравственности человека.
«Последняя история, которая как-то меня особо потрясла, это когда наш военно-полевой хирург, который прооперировал только что семь спецназовцев, и они лежали в медицинской палатке, и летел дрон. Этот хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь, принимает решение и закрывает своим телом вход в эту палатку. Он погибает сам, но он спасает семь жизней молодых парней», — сказала Цивилева.
Председатель фонда «Защитники Отечества» считает, что встречи с подобными героическими людьми заставят задуматься каждого, а что лежит в основе человеческих взаимоотношений.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.