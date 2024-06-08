Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодой парень пропал в Екатеринбурге по дороге в вуз

В Екатеринбурге ищут пропавшего 23-летнего Ивана Бурдина. Молодой человек исчез 14 мая при странных обстоятельствах.

Источник: РИА "Новости"

Родные парня рассказали порталу E1.RU, что около полудня он вышел из дома на Щербакова. Иван поехал в Уральский государственный аграрный университет, чтобы встретиться с одногруппником. Но тот внезапно отменил встречу. Иван собирался вернуться домой, но вдруг бесследно исчез. Последний раз он выходил на связь с родными в 13:34. Его телефон был доступен сутки, но парень на звонки не отвечал.

Сейчас его ищут волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Иван ростом 173 сантиметров, у него карие глаза и темно-русые волосы. В момент пропажи был одет в черную кофту и черные штаны, на ногах — черные кроссовки.

Сообщить о местонахождении Ивана можно по телефонам: 8 (800)-700−54−52 или 112.

Как сообщалось ранее, пропавших 4 июня в лесу Свердловской области брата с сестрой нашли живыми. Детей обнаружили утром 8 июня волонтеры.