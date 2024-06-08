Молодой парень пропал в Екатеринбурге по дороге в вуз

Родные парня рассказали порталу E1.RU, что около полудня он вышел из дома на Щербакова. Иван поехал в Уральский государственный аграрный университет, чтобы встретиться с одногруппником. Но тот внезапно отменил встречу. Иван собирался вернуться домой, но вдруг бесследно исчез. Последний раз он выходил на связь с родными в 13:34. Его телефон был доступен сутки, но парень на звонки не отвечал.
Сейчас его ищут волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
Иван ростом 173 сантиметров, у него карие глаза и темно-русые волосы. В момент пропажи был одет в черную кофту и черные штаны, на ногах — черные кроссовки.
Сообщить о местонахождении Ивана можно по телефонам: 8 (800)-700−54−52 или 112.
Как сообщалось ранее, пропавших 4 июня в лесу Свердловской области брата с сестрой нашли живыми. Детей обнаружили утром 8 июня волонтеры.