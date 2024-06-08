Глава Агаповского района Челябинской области обратился к жителям в связи с прошедшим торнадо

«Сейчас нахожусь в Магнитном. Сегодня на окрестности Магнитного и Черниговского поселений обрушился торнадо и град. Затопило ряд участков дорог, повалило линии электропередач. Без электричества остались поселки Магнитный, Субутак, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат, Утренняя Заря. Восстановить электроснабжение быстро не получится. Прошу жителей набраться терпения и запастись водой», — обратился к жителям глава района.