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Глава Агаповского района Челябинской области обратился к жителям в связи с прошедшим торнадо

От торнадо пострадали населенные пункты Агаповского района Челябинской области. Глава района Артем Яхимович обратился к жителям с просьбами соблюдать меры безопасности и ограничить поездки в сторону Магнитного и Черниговского поселений.

Источник: Администрация Агаповского района

«Сейчас нахожусь в Магнитном. Сегодня на окрестности Магнитного и Черниговского поселений обрушился торнадо и град. Затопило ряд участков дорог, повалило линии электропередач. Без электричества остались поселки Магнитный, Субутак, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат, Утренняя Заря. Восстановить электроснабжение быстро не получится. Прошу жителей набраться терпения и запастись водой», — обратился к жителям глава района.

Он также отметил, что неустойчивая погода сохранится, поэтому жителям и гостям района стоит скорректировать свои планы.