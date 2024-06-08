Осталось еще минимум двое россиян: Израильские военные освободили петербуржца из плена в Газе

Андрей Козлов учился в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, а в Израиль переехал в августе 2022 года. Он проживал в Тель-Авиве, где работал в ресторане. На фестивале он подрабатывал охранником. Кроме него, в плену остаются еще минимум двое россиян: Александр Труфанов и Александр Лобанов. МИД РФ предпринимает все усилия для освобождения пленников.