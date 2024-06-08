Осталось еще минимум двое россиян: Израильские военные освободили петербуржца из плена в Газе

Военные израильской армии освободили петербуржца Андрея Козлова, которого держали в заложниках в секторе Газа. Вместе с ним в плену находились еще три человека.
— Операция проводилась в дневное время совместными усилиями Армии обороны Израиля, — сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии.
Четверо пленников были похищены утром 7 октября 2023 года в месте проведения фестиваля «Нова» у границы с Газой. Освобожденных доставили в больницу, их здоровью ничего не угрожает.
Андрей Козлов учился в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, а в Израиль переехал в августе 2022 года. Он проживал в Тель-Авиве, где работал в ресторане. На фестивале он подрабатывал охранником. Кроме него, в плену остаются еще минимум двое россиян: Александр Труфанов и Александр Лобанов. МИД РФ предпринимает все усилия для освобождения пленников.