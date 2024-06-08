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Молдавские партизаны возглавили сопротивление: Они наносили в Париже на стены трафареты с гробами для тех французов, кто воюет на Украине

Три гражданина Молдовы задержаны в Париже и помещены под стражу.

Три гражданина Молдовы задержаны в Париже и помещены под стражу по подозрению в нанесении на стены трафаретов в виде граффити с гробами с надписью «французский солдат на Украине».

«Появились подробности задержания молдавских партизан (маки) в Париже», — пишет rusputnikmd.

У троих подозреваемых обнаружили краски, перчатки и трафареты. Группа взяла на себя ответственность за акцию, заявив, что подобные рисунки есть в других округах Парижа.

«Эта акция стала ответом на неадекватные действия французских властей по отношению к нашим активистам, которые разместили гробы возле Эйфелевой башни», — сказали задержанные.

Молдаване — в первых рядах французского Сопротивления.