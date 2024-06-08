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Рейсовый автобус столкнулся с Камазом в Ленинградской области

Авария произошла около 16:30 на трассе «Сосновый Бор — Санкт-Петербург».

Источник: Петербург с огоньком — Telegram

В Ленинградской области произошло столкновение рейсового автобуса с Камазом. В ДТП пострадали около 10 человек.

— Полиция Ломоносовского района Ленобласти проводит проверку по факту столкновения автобуса с Камазом, — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, автобус въехал лобовым стеклом в кабину грузовика. Основной удар пришелся на правую часть, там, где нет водителя. На место происшествия прибыли полиция и медики, обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее SPB.KP.RU рассказывал об аварии, произошедшей на Октябрьской набережной в Петербурге. Девушка за рулем иномарки не справилась с управлением, из-за чего автомобиль несколько раз перевернулся и чуть не вылетел в Неву. Попутно он слегка задел велосипедиста, тот отделался небольшими травмами.