Рейсовый автобус столкнулся с Камазом в Ленинградской области

Ранее SPB.KP.RU рассказывал об аварии, произошедшей на Октябрьской набережной в Петербурге. Девушка за рулем иномарки не справилась с управлением, из-за чего автомобиль несколько раз перевернулся и чуть не вылетел в Неву. Попутно он слегка задел велосипедиста, тот отделался небольшими травмами.