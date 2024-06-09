Балкон обрушился на тротуар в центре Петербурга

В центре Северной столицы по улице Черняховского обрушился балкон. На место прибыли экстренные службы.
— На место оперативно прибыл профильный заместитель главы администрации Центрального района Дмитрий Спиридонов и представители управляющей компании, — сообщили в пресс-службе ведомства.
К счастью, на тротуаре в момент обрушения балкона никого не было. На место прибыли сотрудники МЧС, опасную зону огородили. Пожарники демонтируют оставшуюся часть конструкции.
Домом управляет Жилкомсервис № 2 Центрального района. Сотрудники организации в ближайшее время проверят второй балкон на фасаде здания, чтобы определить его состояние и принять меры по безопасности. Ранее SPB.KP.RU рассказывал об обрушении балкона на четвертом этаже дома вместе с жителям квартиры, вышедшими покурить. Мужчина успел ухватиться за решетку, а вот девушка упала на этаж ниже вместе с бетонной плитой.