Балкон обрушился на тротуар в центре Петербурга

Домом управляет Жилкомсервис № 2 Центрального района. Сотрудники организации в ближайшее время проверят второй балкон на фасаде здания, чтобы определить его состояние и принять меры по безопасности. Ранее SPB.KP.RU рассказывал об обрушении балкона на четвертом этаже дома вместе с жителям квартиры, вышедшими покурить. Мужчина успел ухватиться за решетку, а вот девушка упала на этаж ниже вместе с бетонной плитой.