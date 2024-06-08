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Легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе Лыткарино

Легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе подмосковного Лыткарино. Об этом в субботу, 8 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

— Около 18:00 по московскому времени поступило сообщение об аварийной посадке самолета на Тураевское шоссе под Лыткарино, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Также не было разрушений и на земле, передает ТАСС.

Другой случай произошел в конце мая. Аrbus 321, следовавший рейсом Самара — Москва, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после технической проблемы со стойкой шасси.

В этот же день рейс Airbus 319 Петербург — Сочи совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Посадку пришлось совершить из-за утечки топлива.

МЧС