Первый следователь по делу Талькова назвал причины затянувшегося расследования

Он указал, что об отъезде Валерия Шляфмана в Израиль следствие узнало только два или три месяца. До этого он и был первым подозреваемым, но у прокуратуры в Санкт-Петербурге не было денег на командировку в Москву. «Даже приходили СМИ и предлагали перечислить денежные средства», — вспомнил следователь.