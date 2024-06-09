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КАМАЗ не уступил дорогу автобусу в Ленобласти. Пострадали пятеро

Пятеро пострадали при столкновении самосвала с автобусом в Ленобласти.

Пятеро пассажиров получили травмы в автобусе, в который въехал самосвал в Ломоносовском районе Ленобласти 8 июня.

По уточнённым данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, КАМАЗ столкнулся с автобусом на 67-м километре дороги Петербург — Ручьи. Грузовой автомобиль поворачивал налево на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог и не уступил двигавшемуся во встречном направлении пассажирскому транспорту.

В автобусе ехали 15 человек. Пятерым из них потребовалось внимание медиков, но в больницу увезли двоих в состоянии средней степени тяжести. Трое получили лёгкие травмы, им оказали помощь на месте.

39-летний водитель автобуса и 29-летний мужчина, управлявший КАМАЗом, не пострадали. Все обстоятельства ДТП выясняет дорожная полиция.

«Фонтанка» писала, что в аварию попал маршрут № 401, соединяющий Автово и Сосновый Бор.