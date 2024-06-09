КАМАЗ не уступил дорогу автобусу в Ленобласти. Пострадали пятеро

По уточнённым данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, КАМАЗ столкнулся с автобусом на 67-м километре дороги Петербург — Ручьи. Грузовой автомобиль поворачивал налево на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог и не уступил двигавшемуся во встречном направлении пассажирскому транспорту.