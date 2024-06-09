КАМАЗ не уступил дорогу автобусу в Ленобласти. Пострадали пятеро

Пятеро пассажиров получили травмы в автобусе, в который въехал самосвал в Ломоносовском районе Ленобласти 8 июня.
В автобусе ехали 15 человек. Пятерым из них потребовалось внимание медиков, но в больницу увезли двоих в состоянии средней степени тяжести. Трое получили лёгкие травмы, им оказали помощь на месте.
39-летний водитель автобуса и 29-летний мужчина, управлявший КАМАЗом, не пострадали. Все обстоятельства ДТП выясняет дорожная полиция.
«Фонтанка» писала, что в аварию попал маршрут № 401, соединяющий Автово и Сосновый Бор.