«Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя губернатора Тюменской области Вахрина Вячеслава Михайловича на срок 1 месяц 29 суток, до 6 августа. Вахрин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сказали в пресс-службе.
Суд в Москве арестовал замглавы Тюменской области по делу о получении особо крупной взятки
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.