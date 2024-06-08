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ХАМАС заявило о гибели израильских заложников при их освобождении

ДОХА, 8 июн — РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» заявило о гибели нескольких израильских заложников во время освобождения других пленных военными в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.

Источник: AP 2023

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее объявила, что в ходе сложной и комплексной силовой операции в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был в частности освобожден россиянин Андрей Козлов. Все освобожденные граждане находятся в хорошем состоянии. Их в настоящее время обследуют в больнице «Шеба».

«Противник смог, совершив ужасающую резню, освободить часть своих пленных, но в то же время он убил некоторых из них в ходе операции», — говорится в сообщении в Telegram-канале представителя «Бригад аль-Кассама» Абу Обейды.

При этом движение заявило, что «освобождение израильских заложников таким образом создаст опасность для остальных заложников и окажет негативное влияние на их условия и жизнь».

Ранее медиа-офис властей сектора Газа сообщил, что 210 человек погибли и 400 получили ранения в результате израильских обстрелов лагеря Нусейрат в Газе.