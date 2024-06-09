Экс-депутата заксобрания Прикамья Вячеслава Вахрина арестовали в Москве

Напомним, брат Вячеслава Вахрина, Антон, сейчас отбывает наказание за жестокое убийство молодой девушки в 2017 году. Он выстрелил в подругу из пистолета, а после отрезал ей голову и закопал на пустыре, а тело утопил в реке.