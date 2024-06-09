Экс-депутата заксобрания Прикамья Вячеслава Вахрина арестовали в Москве

Экс-депутат заксобрания Пермского края Вячеслав Вахрин арестован до 6 августа Басманным судом в Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Более десяти лет Вячеслав Вахрин находился на посту замгубернатора Тюменской области. До этого он руководил Госжилинспекцией региона. С 2001 по 2006 годы Вячеслав Вахрин был депутатом Заксобрания Пермской области, членом комитета по социальной политике и правам человека.
Напомним, брат Вячеслава Вахрина, Антон, сейчас отбывает наказание за жестокое убийство молодой девушки в 2017 году. Он выстрелил в подругу из пистолета, а после отрезал ей голову и закопал на пустыре, а тело утопил в реке.