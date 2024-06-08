Мобилизованного из Сызрани обвинили в дезертирстве из-за отпуска

После этого мужчине звонил представитель части и спрашивал, не поступало ли данных о его ситуации, не произошло ли изменений. Также Илья сам три раза ездил в часть, однако решения по его рапортам принято не было. В январе этого года его вызвали в часть в Новороссийск. Там следователь спросил у Ильи о том, где он находился это время и почему отсутствовал, мужчина объяснил ситуацию, после чего его отправили в зону проведения военной операции.