В работе Telegram произошел сбой

По информации сервиса Dowradar, поступило более 1 тыс. сообщений о сбое в работе Telegram. Чаще всего сообщают об этом пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара. Также поступают сообщения о неполадках из Белоруссии.