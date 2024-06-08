В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Возникают проблемы при попытке отправить сообщения, также не обновляется информация в телеграм-каналах, убедился корреспондент РБК. Сбои наблюдаются как в мобильной, так и веб-версии сервиса.
РБК обратился за комментарием в Telegram.
По данным ЦМУ ССОП, сообщения о проблемах с работой мессенджера начали поступать после 21:00. Жалуются на неполадки пользователи из Москвы, Тагангрога и Нижневартовска.
Согласно данным сервиса Downdetector, четверть сообщений о сбоях приходят из Москвы и Подмосковья, 14% — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 5% — из Нижегородской области. В основном пользователи жалуются на невозможность отправить сообщения (68%).
Операторы «большой четверки» сообщили РБК, что у них сети работают штатно и с чем связан сбой в Telegram, неясно.
По информации сервиса Dowradar, поступило более 1 тыс. сообщений о сбое в работе Telegram. Чаще всего сообщают об этом пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара. Также поступают сообщения о неполадках из Белоруссии.
В последний раз масштабный сбой в работе Telegram произошел 2 апреля, тогда также больше всего сообщений о проблемах поступало из Москвы.