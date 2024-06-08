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ВКС РФ поразили четыре базы боевиков в горах Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили четыре места базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и укрывались в труднодоступных горных районах в Сирии. Об этом 8 июня на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

Источник: AP 2023

«За прошедшие сутки ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр эз-Зор», — сказал Попов в ходе брифинга.

Кроме того, по его словам, авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США в районе Эт-Танф 14 раз за сутки нарушила сирийское воздушное пространство Сирии двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon и четырьмя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt.

Также в течение прошедших суток спецслужбы зафиксировали восемь случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

Ранее, 7 июня, ВКС РФ поразили четыре места базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и укрывались в труднодоступных горных районах в Сирии.

Ранее в этот же день Минобороны РФ сообщило, что экипажи самолетов ВКС России и Военно-воздушных сил (ВВС) Сирии провели патрулирование в воздушном пространстве арабской республики в рамках совместных учений. Кроме того, экипажи самолетов двух стран отработали нанесение одиночных и групповых авиаударов по мишеням на одном из полигонов в сирийской пустыне.

6 июня замруководителя российского ЦПВС Юрий Попов заявил, что ВКС России нанесли удары по четырем базам боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и укрывались в труднодоступных горных районах в провинциях Хомс и Дейр эз-Зор в Сирии.