ВКС РФ поразили четыре базы боевиков в горах Сирии

Ранее в этот же день Минобороны РФ сообщило, что экипажи самолетов ВКС России и Военно-воздушных сил (ВВС) Сирии провели патрулирование в воздушном пространстве арабской республики в рамках совместных учений. Кроме того, экипажи самолетов двух стран отработали нанесение одиночных и групповых авиаударов по мишеням на одном из полигонов в сирийской пустыне.