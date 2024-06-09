NYT узнала подробности освобождения захваченного ХАМАС россиянина

Для операции, которая прошла 8 июня, было несколько подходящих случаев за последние три недели, однако все эти попытки были отменены. В четверг премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант провели встречу с высокопоставленными военными для согласования нынешней миссии, это произошло ночью. Однако она все еще могла быть отменена в последний момент. Как рассказал представитель израильской армии Даниэль Хагари, окончательно операцию одобрили за несколько минут до начала.