Минздрав сообщил, что в медучреждениях находятся более 20 тыс. человек с ковидом

«Сегодня в России зафиксировано более 80 тысяч человек с коронавирусом — более 20 тысяч из них находятся на лечении в стационарах», — сказал он.
Мурашко добавил, что в России ведется мониторинг изменчивости коронавируса. Кроме того, ведется отслеживание эффективности вакцин, лекарственных препаратов и терапии ковида. «В случае появления каких-либо новых вызовов отечественная система здравоохранения благодаря большому опыту работы в пандемию готова будет быстро среагировать и подстроиться под ситуацию», — добавил Мурашко.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.
Полный текст интервью будет опубликован в 10:30 мск.