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Минздрав сообщил, что в медучреждениях находятся более 20 тыс. человек с ковидом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Более 80 тыс. человек в России инфицированы коронавирусом, более 20 тыс. из них находятся на лечении в медицинских учреждениях. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Источник: AP 2023

«Сегодня в России зафиксировано более 80 тысяч человек с коронавирусом — более 20 тысяч из них находятся на лечении в стационарах», — сказал он.

Мурашко добавил, что в России ведется мониторинг изменчивости коронавируса. Кроме того, ведется отслеживание эффективности вакцин, лекарственных препаратов и терапии ковида. «В случае появления каких-либо новых вызовов отечественная система здравоохранения благодаря большому опыту работы в пандемию готова будет быстро среагировать и подстроиться под ситуацию», — добавил Мурашко.

Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:30 мск.

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