Зеленскому сообщили тревожные новости после нового обещания Макрона

По его словам, французские Mirage, как и их американские аналоги F-16, не смогут противостоять российским системам ПВО из-за малой дальности ракет, которыми планируют оснастить самолеты для ВСУ. Мощные российские ракетные комплексы вынудят украинских летчиков летать на относительно малых высотах, что ограничит эффективность истребителей, добавил Бронк.