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Зеленскому сообщили тревожные новости после нового обещания Макрона

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский напрасно надеется, что французские истребители Mirage смогут изменить ход конфликта на Украине, пишет Business Insider.

Источник: Reuters

По мнению авиационных экспертов, опрошенных журналистами, истребители Mirage 2000−5 не подходят для боев на Украине.

«Эффективность Mirage 2000−5 в первую очередь ограничена ракетой “воздух-воздух” MICA», — заявил эксперт британского Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк.

По его словам, французские Mirage, как и их американские аналоги F-16, не смогут противостоять российским системам ПВО из-за малой дальности ракет, которыми планируют оснастить самолеты для ВСУ. Мощные российские ракетные комплексы вынудят украинских летчиков летать на относительно малых высотах, что ограничит эффективность истребителей, добавил Бронк.

В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000−5 и организует подготовку украинских пилотов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает провокацией заявления Макрона. Он добавил, что позиция президента Франции нагнетает напряженность на материке и не способствует какому-либо позитивному развитию событий.

Макрон Эмманюэль