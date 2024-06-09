Зеленскому сообщили тревожные новости после нового обещания Макрона

По мнению авиационных экспертов, опрошенных журналистами, истребители Mirage 2000−5 не подходят для боев на Украине.
«Эффективность Mirage 2000−5 в первую очередь ограничена ракетой “воздух-воздух” MICA», — заявил эксперт британского Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк.
По его словам, французские Mirage, как и их американские аналоги F-16, не смогут противостоять российским системам ПВО из-за малой дальности ракет, которыми планируют оснастить самолеты для ВСУ. Мощные российские ракетные комплексы вынудят украинских летчиков летать на относительно малых высотах, что ограничит эффективность истребителей, добавил Бронк.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000−5 и организует подготовку украинских пилотов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает провокацией заявления Макрона. Он добавил, что позиция президента Франции нагнетает напряженность на материке и не способствует какому-либо позитивному развитию событий.