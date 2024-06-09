32 человека спасли из сауны во время ночного пожара в Хабаровске

При прибытии было установлено, что причиной интенсивного задымления стало возгорание в помещении на первом этаже. С целью помощи жителям верхних этажей было оперативно создано пять групп газодымозащитной службы. Огнеборцы эвакуировали людей как через окна, так и по лестничным маршам и трехколенной лестнице. Всего было спасено 32 человека, включая семерых детей. В то же время пожарные проложили магистральные и рукавные водопроводы и приступили к тушению огня.