32 человека спасли из сауны во время ночного пожара в Хабаровске

В 23:17 по местному времени в хабаровском центре управления пожарно-спасательной службой поступило сообщение о интенсивном задымлении в жилом здании, расположенном на ул. Шелеста, 36. На место происшествия немедленно были направлены пожарные и спасательные группы, сообщает AmurMedia со ссылкой на региональный МЧС.
При прибытии было установлено, что причиной интенсивного задымления стало возгорание в помещении на первом этаже. С целью помощи жителям верхних этажей было оперативно создано пять групп газодымозащитной службы. Огнеборцы эвакуировали людей как через окна, так и по лестничным маршам и трехколенной лестнице. Всего было спасено 32 человека, включая семерых детей. В то же время пожарные проложили магистральные и рукавные водопроводы и приступили к тушению огня.
Распространение пламени удалось остановить пожарным за два часа. В 02:05 пожар был полностью потушен. В результате ЧП пострадал один мужчина, который был доставлен в медицинское учреждение каретой скорой помощи. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров.
В тушении пожара участвовали 7 единиц техники и 32 человека спасательного состава.
Государственной противопожарной службой МЧС России и следственным управлением следственного комитета Российской Федерации будет проведена проверка, направленная на выяснение обстоятельств и причин данного происшествия.