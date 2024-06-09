Расчеты ударных FPV-дронов уничтожили долговременные огневые точки ВСУ

На счету отряда сотни боевых вылетов и десятки пораженных целей ВСУ. Российские военные в круглосуточном режиме ведут разведку на линии боевого соприкосновения, выявляют опорные пункты противника, а также огневые позиции вражеской артиллерии и боевой техники. Благодаря умелым действиям операторов БПЛА украинские боевики боятся лишний раз выходить из укрытия. Однако и российским расчетам приходится соблюдать осторожность и скрытность, поскольку они сами входят в число приоритетных целей врага.