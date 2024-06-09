Расчеты ударных FPV-дронов уничтожили долговременные огневые точки ВСУ

В военном ведомстве уточнили, что операторы разведывательных и ударных FPV-дронов подразделения беспилотной авиации группировки войск «Восток» уничтожили выявленные долговременные огневые точки ВСУ, личный состав и технику противника.
На счету отряда сотни боевых вылетов и десятки пораженных целей ВСУ. Российские военные в круглосуточном режиме ведут разведку на линии боевого соприкосновения, выявляют опорные пункты противника, а также огневые позиции вражеской артиллерии и боевой техники. Благодаря умелым действиям операторов БПЛА украинские боевики боятся лишний раз выходить из укрытия. Однако и российским расчетам приходится соблюдать осторожность и скрытность, поскольку они сами входят в число приоритетных целей врага.
«У меня взвод находится в штурмовой роте. Моя группа занимается сопровождением личного состава [штурмовиков], если они на какую-то точку заходят. Мы их сопровождаем, по радиостанции передаем, куда им идти. Также разведка, выявляем огневые точки противника. Также ведем круглосуточное наблюдение определенных секторов, отслеживаем передвижение противника», — рассказал командир взвода ударных и разведывательных дронов армейского корпуса группировки войск «Восток» с позывным Батл.
Накануне, 8 июня, Минобороны РФ сообщило, что расчет FPV-дрона соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожил американскую боевую машину пехоты (БМП) М2 Bradley ВСУ на авдеевском направлении. Отмечалось, что оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА), заметив цель, выполнил боевой заход и спикировал дроном в переднюю часть вражеской техники, поразив боевую машину кумулятивным боеприпасом.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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